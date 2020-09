HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 7,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Autozulieferers biete angesichts dessen ausgezeichneter Umsetzung in Sachen Kostenrestrukturierung Potenzial, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch könnte der Industriebereich von Schaeffler schneller wieder an Fahrt gewinnen als bislang gedacht. In der Studie nahm Gourvil europäische Zulieferer von Antriebstechnik unter die Lupe, die sich zunehmend auf den neuen Elektro-Zyklus vorbereiten./mf/ck



ISIN: DE000SHA0159

