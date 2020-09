Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erste Augusthälfte war nahezu ereignislos, so die Experten von Union Investment im Kommentar zu den weltweiten Rentenmärkten.Viele Marktteilnehmer hätten sich noch im Sommerurlaub befunden und es habe zudem an marktbewegenden Neuigkeiten gemangelt, in der zweiten Monatshälfte habe sich der Handel dann spürbar belebt. Einige Konjunkturdaten seien besser als erwartet ausgefallen. Zudem habe es ermutigende Nachrichten zum Corona-Virus gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...