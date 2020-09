Der Energieriese BP hatte kürzlich ambitionierte Ziele bekannt gegeben, wonach man bis spätestens 2050 klimaneutral werden will. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Konzern immer wieder größere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien getätigt. Nun haben die Briten erneut zugeschlagen. So sichert sich BP für 1,5 Milliarden Dollar 50 Prozent an zwei von Equinor betriebenen Windparks in den USA. Die beiden Unternehmen verkündeten zudem, dass sie auch in Zukunft bei verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...