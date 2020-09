Der Euro hat sich am Donnerstag, am Tag der EZB-Sitzung, in der Früh mit Zuwächsen zum US-Dollar präsentiert. Er tendierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1829 Dollar, nach 1,1805 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1773 Dollar festgesetzt.Die Meldungslage für den Euro-Dollar-Kurs ist zurzeit belastend, ungeachtet der jüngsten Zuwächse, schreiben die Helaba-Analysten ...

