BERENBERG STARTET CONTINENTAL AG MIT 'HOLD' - ZIEL 95 EURBERENBERG STARTET SCHAEFFLER MIT 'BUY' - ZIEL 7,40 EUREXANE BNP SENKT SCOUT24 AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 78 EURRBC STARTET EVOTEC MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 30 EUR BARCLAYS SENKT BOUYGUES AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 36 (34) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 32 (31) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG STARTET FAURECIA MIT 'BUY' - ZIEL 49 EURBERENBERG STARTET VALEO MIT 'BUY' - ZIEL 34 EUR CITIGROUP HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 5300 (4600) PENCEHSBC HEBT BALOISE AUF 'BUY' (HOLD)SOCGEN HEBT SWATCH AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 217 (195) CHFUBS HEBT NOVARTIS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 98 (88) CHF Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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