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WKN: SHA015 ISIN: DE000SHA0159 Ticker-Symbol: SHA 
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10.09.20
09:58 Uhr
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CONTINENTAL
CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
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CONTINENTAL AG93,76+0,39 %
EVOTEC SE22,590+0,18 %
SCHAEFFLER AG5,750+0,88 %
SCOUT24 AG76,80-1,22 %
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