Vor 50 Jahren, am 1. September 1970 nahm die erste Tochtergesellschaft der Schurter AG im badenwürttembergischen Endingen ihren Betrieb auf. Zu Beginn war die junge Tochter in erster Linie als "verlängerte Werkbank" des Unternehmens in Luzern zur Montage von Sicherungshaltern tätig. Im Laufe der Jahre wurden viele weitere Produkte nach Endingen verlagert, bis im Jahr 1992 zwischen Luzern und Endingen die Produktverantwortungen neu definiert wurden. Dies war der Startschuss für die süddeutsche Tochtergesellschaft, die Verantwortung für die Produktgruppe Eingabesysteme mit dem Bereich Schalter & ...

Den vollständigen Artikel lesen ...