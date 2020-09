Silver Lake, ein weltweit führender Technologieinvestor, meldete heute den Abschluss der hundertprozentigen Übernahme von Silae, ein auf dem französischen Markt auf cloudbasierte Lohnbuchhaltungs- und HR-Software spezialisiertes Unternehmen, von den Gründungsaktionären.

Die am 8. Juli 2020 angekündigte Transaktion hat die Zustimmung der französischen Kartellbehörde erhalten. Das Führungskonstrukt von Silae wurde entsprechend der neuen Aktionärsstruktur geändert und Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, zum Chairman of the Board bestellt.

Silver Lake plant, auf sinnvolle Weise in Silae zu investieren und in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen, da das Unternehmen gut aufgestellt ist, um die Beschleunigung des Wachstums durch innovative neue Produkte und Dienstleistungen fortzusetzen.

Über Silae

Das 2010 gegründete Unternehmen Silae mit Sitz im französischen Aix-en-Provence ist ein auf cloud-basierte Softwarelösungen für Gehaltsabrechnung und Personalwesen spezialisierter Anbieter. Das Unternehmen bietet mehr als 550.000 Unternehmen in ganz Frankreich ein umfassendes Angebot an Softwarelösungen. Dabei arbeitet es mit einem umfassenden Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern und HR-Outsourcing-Spezialisten zusammen. Die SaaS-Kernproduktlinie Silaexpert ermöglicht die komplette Automatisierung von komplexen Gehaltsabrechnungs- und HR-Prozessen, stellt die vollständige Einhaltung der sich stetig weiterentwickelnden arbeits- und steuerrechtlichen Bestimmungen in Frankreich sicher und erleichtert die nahtlose Kommunikation und den nahtlosen Datenaustausch zwischen Outsourcing-Partnern und Kunden in einem in hohem Maße kooperativen Umfeld. Weitere Informationen erhalten Sie unter silaexpert.fr.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 60 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über ein Team aus Investment- und Betriebsspezialisten in Menlo Park, New York, London, Hongkong, Cupertino und San Francisco. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 180 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit 295.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Silver Lake und sein Portfolio finden Sie unter silverlake.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200910005388/de/

