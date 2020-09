NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef über die vorsorglich gestoppten Impfstofftests auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Pascal Soriot habe klar gemacht, dass der aktuelle Fall nicht mit einem früheren zusammenhänge und die beiden betroffenen Probanden vermutlich an unterschiedlichen Grunderkrankungen litten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Allerdings habe er eingeräumt, dass auch schon bei anderen bereits zugelassenen Impfstoffen die Enstehung der seltenen neurologischen Krankheit Transverse Myelitis als unerwünschte Nebenwirkung aufgetreten sei./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

ASTRAZENECA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de