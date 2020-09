Mainz (ots) -Mittwoch, 16. September 2020, 20.15 Uhr Was bedeutet es für ein Kind, mit alkoholkranken Eltern aufzuwachsen? Und wie stehen die Chancen, dem Teufelskreis von Sucht und deren Folgen zu entkommen? Ausgehend von persönlichen Geschichten geht Autorin Ursula Brunner in der Schweizer Dokumentation "Trinkerkinder - Der lange Schatten alkoholkranker Eltern" den Auswirkungen einer Kindheit im Schatten des Alkohols nach. 3sat zeigt den Film aus der Reihe "SRF DOK" am Mittwoch, 16. September 2020, um 20.15 Uhr.Kinder von alkoholkranken Eltern kämpfen seit frühster Kindheit für Normalität innerhalb ihrer Familie. Sie kümmern sich um die abhängige Mutter oder den suchtkranken Vater und versuchen, sie vom Trinken abzuhalten. Immer sitzt ihnen die Angst im Nacken, jemand könnte es merken und sie vielleicht ins Heim stecken. Diese Kinder haben Schuldgefühle oder werden aggressiv, haben Probleme in der Schule oder werden selbst suchtkrank - auch das ist ein oft missverstandener Hilfeschrei in einem gesellschaftlichen Umfeld, geprägt von Hilflosigkeit, Wegschauen und Schweigen."Trinkerkinder - Der lange Schatten alkoholkranker Eltern" stellt die zwölfjährige Nina vor, die nach dem Tod ihres alkoholkranken Vaters versucht in der Praxis des Therapeuten Georg Kling wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Die Doku zeigt ebenfalls die 58-jährige Monika, die sich heute von den Folgen einer Kindheit voller Gewalt und Entbehrungen befreit hat, und stellt außerdem die 17-jährige Magda-Lena vor, die nach einem Irrweg von Heim zu Heim, fern von ihrer alkoholkranken Mutter, ihre sich bietende Chance am Schopf packen muss. Autorin Ursula Brunner thematisiert die Kollateralschäden des legalen Genussmittelkonsums. Der Film zeigt aus Sicht der Betroffenen Wege aus der Familienkrankheit Alkoholismus.Im Anschluss, um 21.05 Uhr, zeigt 3sat mit "Leben nach den Drogen - Narcotics Anonymous" eine weitere Doku aus der Schweizer Reihe "SRF DOK". Neben den Anonymen Alkoholikern ist Narcotics Anonymous die größte Selbsthilfegruppe der Welt. Drogensüchtige Menschen helfen sich hier gegenseitig, drogenfrei zu leben.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/trinkerkinderWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4702618