Der Essener Software-Entwickler DextraData setzt bei seiner IoT-Plattform Dex7 zukünftig auf die Echtzeit-Tracking-Technologie des finnischen Herstellers Quuppa. Quuppa wurde zu Beginn des Jahres im Gartner Magic Quadrant für Indoor Location Services, Global*, als Visionary aufgenommen. Das intelligente Tracking-System liefert der DextraData IoT-Plattform Dex7 ab sofort mehr Flexibilität, Transparenz und Echtzeit-Ortungsdaten mit zentimetergenauer Präzision. Am 15. September stellt das IoT-Duo Dex7 in einem gemeinsamen Webinar vor. Hier geht es zur Anmeldung.

Ob im Gesundheitswesen, der Baubranche oder im Einzelhandel: Mit der selbstentwickelten Dex7 IoT-Plattform bietet DextraData eine flexible IoT-Lösung, die den strukturierten Datenaustausch innerhalb und zwischen Systemen, Geräten und jeglichen anderen Informationsquellen ermöglicht. Die IoT-Lösung lokalisiert und visualisiert vorhandene Maschinen und andere Vermögensgegenstände sowie in Echtzeit generierte Sensordaten. Die so gewonnenen Informationen schaffen Transparenz in der Gerätelandschaft, unterstützen beim Controlling und der kosteneffizienten Nutzung von Ressourcen. Die Daten können auf diese Weise zur ergebnisorientierten Investitionsplanung herangezogen werden.

Quuppa: Von Gartner als Visionary benannt

2012 als Spin-off des Nokia Research Center gegründet, kombiniert Quuppa seither hochqualitative Bluetooth-Positionsbestimmungstechnologie zur akkuraten Ortung von Vermögenswerten und Personen. Zu Beginn des Jahres 2020 wurde Quuppa als Visionary im Magic Quadrant für Indoor Location Services, Global, positioniert.

Dex7 flexibler denn je

Die deutsch-finnische IoT-Kooperation macht Dex7 wird deutlich skalierbarer, flexibler und transparenter.

»Wir freuen uns, mit Quuppa einen Partner gewonnen zu haben, der uns mit der Qualität seiner Algorithmen und dem offenen Design seiner Lösung überzeugen konnte. Attribute, die Dex7 für unsere Kunden zur perfekten IoT-Lösung werden lassen«, sagt Thomas Ulrich, Director Software Business Applications von DextraData.

»Wir betrachten DextraData als angesehenes Traditionsunternehmen der deutschen IT-Branche, welches vor allem für Innovation und Transformation steht. Die starke Partnerschaft mit uns wird es Unternehmen ermöglichen ihre Geschäfte und Prozesse auf effiziente Weise zukunftsfähig und nachhaltig zu digitalisieren«, kommentiert Thomas Hasselman, CMO von Quuppa.

*Gartner "Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global," Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 13 January 2020

