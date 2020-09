Das neue digitale Bankangebot der Credit Suisse heisst "CSX". Die neue Internetbank geht Ende Oktober an den Start.Zürich - Das neue digitale Bankangebot der Credit Suisse heisst "CSX". Die neue Internetbank geht Ende Oktober an den Start und richtet sich an die Schweizer Privatkunden der Grossbank. Gleichzeitig ergänzt ein neue Geschäftsstellenkonzept die digitale Welt mit persönlichem Service. Mit CSX könnten sämtliche Bankgeschäfte über das Smartphone erledigt werden, teilte die Bank am Donnerstag mit.

