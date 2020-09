Rasha Hasaneen, Vice President of Innovation and Product Excellence für Trane Technologies, wird die Leiterin des Zentrums sein. "Trane Technologies ist bereits seit Jahrzehnten führend bei Lösungen für gesunde und effiziente Innenräume. Die globale Pandemie erhöht die Sensibilität für den Bedarf an Gesundheit und Sicherheit sowie für die allgemeine Qualität von Innenräumen. Wir eröffnen das CHES, um sicherstellen zu können, dass Häuser, Gebäude, öffentlicher Transport und andere Bereiche gesünder und nachhaltiger denn je aus der Pandemie hervorgehen", so Hasaneen. "Über das Zentrum reagieren wir auf den dringenden und zunehmenden Bedarf an Lösungen, die Krankheitserreger, Schimmel, Gase und andere Verunreinigungen in der Luft, die wir atmen, und auf den Oberflächen, die wir berühren, reduzieren.

CHES geht über die Innenluftqualität hinaus und betrachtet alle Faktoren, die sich auf Innenumgebungen auswirken - einschließlich Beleuchtung, Akustik und optimale Temperaturen und Feuchtigkeit. Das Ziel sind ganzheitliche und umweltschonende Lösungen. Das Zentrum soll diese Lösungen auf ein neues Niveau anheben, durch das Eingehen neuer Partnerschaften, das Informieren über Richtlinien und Standards und das Vorantreiben von Innovationen.

Innovation und politische Fürsprache

Das CHES arbeitet mit Technologie- und Innovationsunternehmen im Klimasektor zusammen, um die neuesten Fortschritte bei Innenumgebungen bei Transporten, in Häusern und bei einem breit aufgestellten ...

