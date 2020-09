10.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) hat den Lauf -und jetzt spielem auch noch di eGenehmigungsbehörden mit. Nicht nur Elon Musk wartet in Brandenburg auf die endgültige Genehmingung siener bereits im Bau befindlichen GIGA-Factory, nein auch NIKOLA hat bereits mit dem Bau seiner Produktionsstätte begonnen und brauchte ebenfalls noch die endgültige Genehmigung der Behörden. In den USA mögicherweise etws leichter und berechenbarer als in Deutschland. Nicht der einzige Unterschied zwischen Tesla und NIKOLA, wie wir später verteifen werden. Man merkt Trevor Milton die Erleichterung an, wenn ...

