Zürich (ots) - Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP hat eine neue Website (www.asip.ch (http://www.asip.ch)). Sie richtet sich an die ASIP-Mitglieder, die Pensionskassen-Branche, Medienschaffende und die breite Öffentlichkeit. Ziel ist eine schnellere und bessere Information zum Zwecke der Aufklärung über die komplexen Zusammenhänge der zweiten Säule.Neben Veränderungen in Optik und Technik, wurden alle Inhalte neu aufbereitet. Aktuelle Stellungnahmen, wie zum Beispiel zur anstehenden Reform der zweiten Säule befinden sich prominent auf der Homepage an vorderster Stelle. Zudem wird die Website auch durch Erklärungsvideos aufgelockert.Die neue Website ist gegliedert in Home, Verband, Dienstleistungen, Mitgliedschaft, Wissen und Newsroom, mit Shop und geschlossenem Mitgliederbereich. Die bisherige Seite "mit-uns-fuer-uns" wurde in die neue ASIP-Website integriert.Für die Angebote für Medienschaffende und die sozialen Medien gibt es neu einen eigenen Newsroom. Hier kann die interessierte Öffentlichkeit sich informieren, mitdiskutieren und untereinander austauschen.Pressekontakt:Jean Rémy Roulet, Präsident (Genf), Telefon + 41 22 949 19 19Hanspeter Konrad, Direktor (Zürich), Telefon +41 43 243 74 15info@asip.chASIP, Kreuzstrasse 26, CH-8008 ZürichOriginal-Content von: ASIP - Schweiz. Pensionskassenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005511/100855290