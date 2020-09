Bonn - Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will um Punkt 11 Uhr bundesweiten Probealarm auslösen. Der Termin wurde seit Monaten angekündigt.



Die dts Nachrichtenagentur beteiligt sich an dem Test und sendet in wenigen Momenten den offiziellen Warntext ebenfalls als Eilmeldung.

