Hannover (ots) - Die Corona-Krise hat viele Unternehmen kalt erwischt. Innerhalb von kurzer Zeit galten die alten Regeln in der Arbeitswelt nicht mehr. Normale Unternehmensbotschaften oder gar Produktinformationen kamen bei potenziellen Kunden kaum noch an. In einer solchen Situation müssen die Betriebe durch eine klare und faktenbasierte Kommunikation für Vertrauen sorgen. Wie das funktioniert, hat die Schlütersche Mediengruppe in einem kostenfreien Whitepaper aufbereitet: "5 Zutaten für die Leadgenerierung in Krisenzeiten".Das Dokument ist ab sofort verfügbar unter https://schluetersche.de/leads-whitepaper. Die Inhalte sind speziell am Bedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ausgerichtet. Kompakt und praxisorientiert stellen die Fachleute der Schlüterschen fünf Schritte vor, damit Betriebe in der aktuellen Situation neue, qualifizierte Kontakte für den Vertrieb gewinnen: Leadmanagement, Leadgenerierung, Vermarktung, Leadqualifizierung & -weitergabe sowie Kosten & Reporting."Überlegen Sie, was nun zu Ihrer Marke passt", empfiehlt Roksana Leonetti, Leiterin Produkt & Business Development bei der Schlüterschen. "Eine gute Content-Strategie geht auf die Probleme ein und eröffnet gleichzeitig neue Chancen für die Leadgenerierung. Wichtig ist auf jeden Fall, nicht in eine Schockstarre zu verfallen und gar nicht zu kommunizieren."So können sich Unternehmen zum Beispiel über Online-Live-Events präsentieren und den Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern pflegen. Entscheidend für den Erfolg sind die professionelle Vorbereitung, das Veranstaltungsmanagement sowie das Content-Marketing für das Video-Event. Digitale Veranstaltungen dieser Art können dazu beitragen, Bestandskunden an sich zu binden und Neukunden zu gewinnen.Die geeigneten Maßnahmen sehen je nach Branche und Betrieb ganz unterschiedlich aus - dies müssen die Verantwortlichen für ihre Situation analysieren und entscheiden. Das Whitepaper "5 Zutaten für die Leadgenerierung in Krisenzeiten" der Schlüterschen gibt hierfür wertvolle Denkansätze und Tipps.