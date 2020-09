Unterföhring (ots) -- Mit Mark Ruffalo ("The Normal Heart", "Avengers") in einer Doppelrolle- Emmy-Nominierung für Ruffalo als bester Darsteller einer Miniserie- Youtube-Link: https://youtu.be/WFx13bwbHLE In "I Know This Much Is True", der Verfilmung des Romans "Früh am Morgen beginnt die Nacht" von Wally Lamb, brilliert Mark Ruffalo in der Rolle der Zwillinge Dominick und Thomas Birdsey. Die sechsteilige Miniserie ist in Doppelfolgen ab 14. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu sind die Episoden wahlweise in Deutsch oder im Original auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.Über "I Know This Much Is True":Das Drehbuch zur Miniserie "I Know This Much Is True", stammt vom gefeierten Autor und Regisseur Derek Cianfrance ("Blue Valentine", "The Place Beyond the Pines"). Mark Ruffalo (Emmy®-Gewinner für "The Normal Heart" von HBO), der auch als ausführender Produzent fungiert, spielt die Rolle der Zwillingsbrüder Dominick und Thomas Birdsey in einer epischen Familiensaga über Verrat, Aufopferung und Vergebung. In verschiedenen Lebensabschnitten, beginnend mit der Gegenwart und in diversen Rückblenden wird das Leben der beiden Brüder geschildert.Obwohl nur mit sechs Minuten Abstand sind sie in zwei verschiedenen Jahrzehnten geboren: Dominick am 31.12.1949 um 23.57 nachts, Thomas am 1.1.1950 um drei Minuten nach Mitternacht. Sie sind eineiige Zwillinge und könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten verbringt, versucht Dominick sich um den Bruder zu kümmern, kämpft gegen die Dämonen aus ihrer Vergangenheit und versucht auch durch die Liebe zu ihm sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Neben Mark Ruffalo sind Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, John Procaccino, Juliette Lewis und Kathryn Hahn in weiteren Rollen zu sehen. Mark Ruffalo ist als bester Darsteller in einer Miniserie für den Emmy nominiert. Die Preisverleihung findet in der Nacht vom 20. auf den 21. September statt.Facts:Originaltitel: "I Know This Much Is True", Miniserie, 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Derek Cianfrance. Regie: Derek Cianfrance Ausführende Produzenten: Derek Cianfrance, Ben Browning, Glen Basnerfor (FilmNation Entertainment), Mark Ruffalo (Willi Hill Productions), Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstein. Darsteller: Mark Ruffalo sind Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, John Procaccino, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Imogen Poots, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Guillermo Diaz.Ausstrahlungstermine:Ab 14. September 2020 immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Wahlweise auf Deutsch oder im Original voraussichtlich im Herbst auf Sky Atlantic HD sowie auf AbrufÜber Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 