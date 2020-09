Trotz Corona-Pandemie läuft der Umbau der Deutschen Bank weiter und weitgehend geräuschlos. Neben den Baustellen im operativen Geschäft hatte das Finanzinstitut in den vergangenen Jahren immer wieder mit größeren Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen, die Milliarden kosteten. Doch die Bank tut viel dafür, das in Zukunft zu verhindern. Nun ist dem Management ein Coup gelungen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll der ehemalige US-Botschafter in Deutschland Robert Kimmitt als Lobbyist für die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...