Die börsennotierte BAWAG Group will mit weniger Vorständen auskommen. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, die Anzahl der Vorstandsmitglieder von sechs auf fünf zu reduzieren. Die Bank strebt demnach Vereinfachungen im gesamten Konzern an. Der bisherige Risikochef verlässt mit Jahresende das Haus für eine neue Position außerhalb. Das verbleibende Fünfer-Team wurde bis 2026 verlängert.Wie die BAWAG am ...

