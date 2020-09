Noch vor dem Kabinettsbeschluss in zwei Wochen muss es nach Ansicht des Verbands dringend Anpassungen geben. Unter anderem müssen die geplanten Ausschreibungen für Photovoltaik-Dachanlagen gestrichen werden.In der vergangenen Woche war der erste Gesetzentwurf für die EEG-Novelle des Bundeswirtschaftsministeriums bekannt geworden. Er befindet sich derzeit noch in der Ressortabstimmung, soll aber bereits am 23. September vom Kabinett verabschiedet werden. Eigentlich hätte der Entwurf schon viel früher vorgelegt werden sollen, denn immerhin drängt die Zeit: Die Novelle muss verabschiedet werden, ...

