Im Livestream hat Interieur- und Lifestyle-Bloggerin Clara Moring von "Tastesheriff" gemeinsam mit dem Floristen-Team von "Himmel und Erde" stylische Fashion-Pieces für besondere Anlässe präsentiert. Im Mittelpunkt: Ein Blumenmeer aus verschiedenfarbigen Avalanche+® Rosen. Mit diesen zauberhaften, großblütigen Rosen kreierte Clara unter anderem den perfekten Indian-Summer-Hut. Und da ihr die Hut-Rosen-Kombination so gut gefallen hat, ruft sie zum großen "Fashion and Flowers" Gewinnspiel auf. Unter allen Teilnehmer*innen verlost sie ein eben solches Set aus kreativer Kopfbedeckung und Gestaltungsmaterial inklusive Blumen-Gutschein im Wert von 150 Euro. Mitmachen lohnt sich!Majestätisch, außergewöhnlich, wunderschön - die Rose Avalanche+® ist als Strauß gebunden bereits ein echter Hingucker. Bloggerin Clara Moring beweist, dass sie sich auch als Fashion-Piece außergewöhnlich gut macht. Mit ihren großen, prall gefüllten Blüten und den langen, eleganten Stielen ist Avalanche+® die Rose der Wahl für besondere Momente. Im Livestream zeigt die Bloggerin von "Tastesheriff", wie mit der majestätischen Blume Hut und Tasche zum Eye-Catcher werden. Die DIY- und Interieur-Ideen sind mit der fabelhaften Rose unzählig, vielfältig und in jedem Fall imposant. Zu sehen ist der Livestream bei Youtube auf dem Kanal "Tastesheriff" und via Instagram TV @tastesheriff.Bloggerin ruft zum Gewinnspiel aufDie im Livestream gezeigten Werkstücke können nicht nur kreativ zuhause nachgearbeitet werden, Follower und Interessierte haben auch die Möglichkeit, noch bis zum 27. September 2020 am großen "Fashion and Flowers" Gewinnspiel teilzunehmen.Dazu müssen sie einfach @tastesheriff und @avalanche_roses bei Instagram folgen und unter dem avalancheundtastesheriff ein Foto von ihrem Lieblingshut posten. Als Gewinn winkt ein Set aus Kopfbedeckung und Gestaltungsmaterial sowie ein Blumen-Gutschein im Wert von 150 Euro beim lokalen Floristen. Alle Informationen finden Interessierte auch auf Claras Blog.Die Links zum Blog:https://www.tastesheriff.comhttps://www.facebook.com/tastesheriff/https://www.instagram.com/tastesheriff/Die Links zu Avalanche+®:https://www.avalancheroses.com/site/dehttps://www.facebook.com/avalancheroses/https://www.instagram.com/avalanche_roses/Avalanche+®Große, prall gefüllte Blüten, helle Farben und elegante, lange Stiele mit wenig Dornen. Dies sind die Eigenschaften der langlebigen Rose Avalanche+®. Sie ist der Traum in Weiß für festliche Anlässe wie Hochzeiten. Doch auch für das Besondere im Alltag ist die Rose in weiß oder einer der sechs anderen Farben ein wahrer Hingucker und eignet sich für edle, aber trendige Interieur-Ideen wie Sträuße oder Kränze.Dümmen OrangeDümmen Orange ist ein führendes Unternehmen für die Züchtung und Entwicklung von Schnittblumen, Blumenzwiebeln, Sukkulenten, Topf- und Beetpflanzen sowie Stauden. Der Jahresumsatz liegt bei rund 390 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7.000 Menschen. Dümmen Orange verfügt über ein umfangreiches Netzwerk für Marketing und Verkauf sowie ein großes Netz von Produktionsstandorten. Der Schlüssel zum Erfolg von Dümmen Orange liegt in dem breiten und tiefen Produktsortiment, unterstützt durch eine weltweite Lieferkette. Das Unternehmen steht für soziale Verantwortung und investiert in die Gesundheit, Sicherheit und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter.