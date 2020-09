Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,32 US-Dollar und damit um 1,15 Prozent weniger als zuletzt am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor 0,55 Prozent auf 37,48 Dollar.Am Mittwoch hatten die Ölpreise sich nach starken Verlusten an den Tagen davor ein wenig erholt. Die Verluste an ...

