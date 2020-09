DJ HWWI-Rohstoffpreisindex steigt im August weiter

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Auch im August sind die Preise der wichtigsten international gehandelten Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Industrierohstoffe und Nahrungs- und Genussmittel weiter gestiegen. Wie das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) mitteilte, erhöhte sich der HWWI-Rohstoffpreisindex um 7,0 Prozent auf US-Dollarbasis. Besonders starke Anstiege verzeichneten laut den Angaben die Preise für Industriemetalle, was die rasche Erholung der chinesischen Industrie widerspiegele. Der Index für Industrierohstoffe verzeichnete einen Anstieg von 10,1 Prozent.

Der Preisanstieg auf den Rohölmärkten habe sich auch im August mit einem Plus von 3,4 Prozent weiter fortgesetzt und weiterhin auf eine Erholung der Rohölnachfrage nach Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern gedeutet. Der Index für Nahrungs- und Genussmittel nahm laut den Angaben im August durchschnittlich um 4,5 Prozent zu, da sich insbesondere die Preise für Genussmittel erhöhten, was auf die coronabedingte Unsicherheit in den Produzentenländern wie Brasilien und Indien hingewiesen habe.

