DJ MARKT USA/Leichte Abgaben zum Start erwartet

Die kurze Erholungsphase an der Wall Street dürfte am Donnerstag schon wieder vorbei sein. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent. Auch für den Technologie-Sektor, der am Vortag die kräftige Erholungsbewegung angeführt hatte, deutet sich ein etwas schwächerer Handelsstart an. Doch trotz des jüngsten Rücksetzers liegt der Nasdaq-Composite seit Jahresbeginn weiter rund 20 Prozent im Plus.

Vor allem die Volatilität bei großen Technologiewerten wie Apple, Amazon und Microsoft habe in den vergangenen Tagen den Handel dominiert, heißt es. "Die Volatilität dürfte sich insgesamt fortsetzen vor dem Hintergrund der ausbleibenden Fortschritte bei der Einigung auf ein neues Stimuluspaket in den USA und der weiter steigenden Infektionszahlen", sagt Investment-Stratege Wei Li von Blackrock. Dazu kommt die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Für Impulse könnten die vorbörslich anstehenden wöchentlichen Erstanträge und die Ergebnisse der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen. Erwartet wird, dass der geldpolitische Kurs bestätigt und zugleich Bereitschaft betont wird, falls nötig die Geldpolitik weiter zu lockern. Spekuliert wird allerdings darüber, ob EZB-Präsidentin Lagarde versuchen könnte, den Euro nach unten zu reden nach einer ähnlichen Aktion jüngst von EZB-Chefvolkswirt Lane.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Gamestop um gut 14 Prozent abwärts. Der Unterhaltungssoftware-Einzelhändler machte im zweiten Quartal ein Minus von 111,3 (Vorjahr: minus 415,3) Millionen Dollar und verpasste mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartung des Marktes deutlich. Dies gilt auch für den Umsatz.

September 10, 2020 06:18 ET (10:18 GMT)

