DJ Tesla will sich in Grünheide vergrößern - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Der US-Elektroautobauer Tesla will sich am Standort Grünheide bei Berlin offenbar vergrößern. Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf einen Insider berichtet, will das Unternehmen im Gewerbegebiet GVZ Berlin Ost Freienbrink, unweit des Tesla-Werksneubaus, zwölf Hektar kaufen. Der Kaufvertrag soll weitgehend stehen.

Die LEG Brandenburg, die die Fläche vermarktet, kommentierte den Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht. Wie viel Tesla zahlt, sei nicht bekannt. Der Bodenrichtwert in Freienbrink liegt laut Wirtschaftswoche bei 40 Euro pro Quadratmeter. Somit könnten es mindestens 4,8 Millionen Euro sein. Den grundsätzlichen Preis bestätigte die LEG Brandenburg. Denkbar sei, dass Tesla das Grundstück als Logistikfläche nutzt. Tesla war für eine Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu erreichen.

In der Gigafactory in Grünheide soll der Betrieb bereits ab Mitte 2021 aufgenommen werden. Tesla plant die Produktion von jährlich bis zu 500.000 Elektrofahrzeugen.

