AJACCIO (dpa-AFX) - Die Türkei ist nach Ansicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kein Partner mehr in der Mittelmeerregion. "Unsere roten Linien sind einfach der Respekt vor der Souveränität eines jeden europäischen Mitgliedstaates, die Achtung des Völkerrechts", sagte Macron am Donnerstag in Ajaccio auf der Mittelmeerinsel Korsika.

Der französische Staatschef kritisierte das Verhalten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Libyen-Konflikt und die Erdgaserkundungen der Türkei im östlichen Mittelmeer als "inakzeptabel". Griechenland und Zypern sind der Ansicht, dass die Bohrungen in ihren Seegebieten erfolgen und damit illegal sind.

"Europa muss eine geeintere und klarere Stimme haben. Frankreichs Position in den letzten Monaten war konsequent, nicht eskalierend", sagte Macron. Er wünsche sich, wieder in einen "fruchtbaren Dialog mit der Türkei" zu treten.

Am Nachmittag sollten bei einem informellen Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs aus sieben südlichen EU-Staaten - darunter auch Griechenland - gemeinsame Positionen entwickelt werden. Ziel sei der Dialog mit Erdogan, "aber unter Bedingungen, bei denen wir kompromisslos sind"./nau/DP/nas