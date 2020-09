Um Hoffnung und Optimismus zu verbreiten während der Coronavirus-Pandemie, die mehr als 27 Millionen Menschen infiziert und weltweit bis jetzt mehrere hunderttausend Todesopfer gefordert hat, wird die UPF, eine NGO mit allgemeinem Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, ihre erste virtuelle International Leadership Conference (ILC) vom 11. bis 13. September 2020 einberufen.

Der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, sagte am 9. August 2020 auf dem jüngsten virtuellen Gipfeltreffen "Rally of Hope", dass er glaube, "die UPF wird zu einem ein Eckpfeiler für einen dauerhaften Frieden auf der ganzen Welt". (Photo: Business Wire)

Die ILC wird gleichzeitig Webinare in drei verschiedenen Zeitzonen veranstalten: Amerika, Asien-Pazifik und in den Kontinenten Europa, Afrika und Naher Osten.

"In diesem Jahr gab es dramatische Ereignisse, nicht nur aufgrund der Covid-19-Pandemie, sondern auch in Bezug auf Geopolitik, Weltwirtschaft, Medien, Religion und allen Ebenen der Gesellschaft", sagte Dr. Thomas G. Walsh, Vorsitzender der Universal Peace Federation.

"Wenn sich die Führungskräfte und Bürger der Welt zusammenfinden und einander zuhören", fügte er hinzu, "ist es leicht vorstellbar, wie unsere Freundschaften wachsen und wir als eine globale Familie leben können."

Die Konferenz befasst sich nicht nur mit den wichtigsten aktuellen Themen, sondern gedenkt auch der Gründung der Universal Peace Federation im Jahr 2005 und dem 100. Geburtstag ihres Mitbegründers, Rev. Dr. Sun Myung Moon (1920-2012).

Zu den Referenten im Friedensdialog zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten gehören ehemalige Staatsoberhäupter wie Goodluck Jonathan aus Nigeria oder SE Marie-Louise Coleiro Preca aus Malta oder Dr. Werner Fasslabend, ehemaliger Verteidigungsminister Österreichs, religiöse Führer mit einer großen Anhängerschaft wie Prophet Radebe aus Südafrika oder Cheikh Soufi Bilal Diallo aus Mali und Wirtschaftsgrößen wie der Philanthrop Joseph Busha aus Simbabwe.

Das Programm vom 11. bis 13. September wird die Arbeit der sieben UPF-Verbände hervorheben: International Summit Council for Peace (ISCP), International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP), Interreligious Association for Peace and Development (IAPD), International Media Association for Peace IMAP), International Association of Academicians for Peace (IAAP), International Association for Peace and Economic Development (IAED) und International Association of First Ladies for Peace (IAFLP).

Für Ihre Teilnahme registrieren Sie sich unter folgendem Link: http://www.ilc-2020.org

Sie erhalten dann per E-Mail eine Einladung mit allen Links für jede Session sowie eine jeweilige kurze Beschreibung. Neben Englisch werden auch Übersetzungen in andere Sprachen angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.

