DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen vor EZB-Entscheid leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte legen im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagmittag leicht zu. Nach dem Plus am Vortag hält sich der Aktienmarkt gut. Die Erwartungen an die EZB sind niedrig, es wird mit einer Bestätigung der Geldpolitik gerechnet. Im Fokus steht der Euro, der jüngst gegen den Dollar deutlich zugelegt hat. Sollte es den Notenbankern gelingen, die Aufwärtsbewegung zu stoppen oder sogar schwach zu reden, dürfte dies einen positiven Impuls für die Aktienmärkte liefern. Dagegen dürften alle Aussagen zur Inflationsentwicklung für Bewegung bei den Anleihen sorgen. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 13.259 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 verliert dagegen 0,1 Prozent auf 3.322 Punkte.

EZB ändert Geldpolitik nicht - Euro im Fokus

Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik bestätigen, aber zugleich seine Bereitschaft betonen, falls nötig diese weiter zu lockern. Beobachter erwarten, dass der Rat sowohl Leitzinsen und Wertpapierkaufprogramme als auch die sie betreffende Forward Guidance unverändert lassen wird. Mit Spannung werden die aktuellen Stabsprojektionen zur Inflation und Aussagen zur jüngsten Stärke des Euro erwartet. Analysten weisen darauf hin, dass der Euro handelsgewichtet auf dem höchsten Stand seit sechs Jahren notiert, was die Inflationsprognose für sich genommen um zwei Zehntel reduzieren dürfte.

Die Aussagen von EZB-Offiziellen hierzu waren widersprüchlich. Chefvolkswirt Philip Lane sagte, dass der Euro-Kurs für die Prognosen der EZB durchaus eine Rolle spiele - was als milde Verbalintervention interpretiert wurde. EZB-Direktorin Isabel Schnabel dagegen erklärte die Euro-Stärke auch als Folge des guten Krisenmanagements im Euroraum. Die Frage ist, ob und wie sich EZB-Rat und Präsidentin Christine Lagarde hierzu äußern werden. Ein relativ starkes Signal wäre es, den Euro-Wechselkurs explizit im Statement als Wachstumsrisiko aufzuführen. Sicher wird Lagarde Fragen zum Euro in der Presskonferenz zu beantworten haben.

BP steigt in Offshore-Windpark-Geschäft ein

BP verlieren 1,4 Prozent. Der Energiekonzern steigt in die Windkraft ein. BP tut sich dazu nach eigenen Angaben mit Equinor zusammen, um Offshore-Windpark-Projekte in den USA zu entwickeln. Zudem wird BP für 1,1 Milliarden US-Dollar die Hälfte an den Offshore-Windparks Empire Wind und Beacon Wind von Equinor erwerben. "Der Preis scheint hoch", heißt es bei Berenberg. Allerdings sei der Einstieg ein bedeutsamer Schritt beim Erreichen der Langfrist-Ziele für erneuerbare Energien.

Für die Aktie von Akzo Nobel geht es nach Zahlen um 3,2 Prozent nach oben. Der niederländische Farbenhersteller stellt eine Abschwächung des konjunkturellen Gegenwinds für sein Geschäft fest. Der Konzern geht für das dritte Quartal auf Basis konstanter Wechselkurse von einem Umsatz nahe dem Vorjahresniveau von 2,4 Milliarden Euro aus. Die Segmente und Regionen unterlägen unterschiedlichen Trends, so Akzo. Die Endkundennachfrage nach Wandfarbe sei stark in Europa und Südamerika. Die Nachfrage nach Performance-Beschichtungen bessere sich.

Um 1,0 Prozent fallen dagegen Covestro. Hier haben die Analysten der UBS eine "Sell"-Empfehlung ausgesprochen. Die Aktien des Autozulieferers Knorr-Bremse notieren kaum verändert, hier wurde ein etwas weniger pessimistischer Ausblick als bisher gegeben.

Bei Lufthansa-Konkurrent IAG geht es um 2,2 Prozent nach unten. Die Mutter von British Airways und Iberia hat die Konditionen für ihre Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Die Ausgabe von fast 3 Milliarden neuen Aktien wirkt sich laut Davy Research stark verwässernd aus. Die Kapitalerhöhung bedeute bei einem Ausgabepreis von 0,92 Euro je Aktie einen Abschlag von 35,9 Prozent auf den Schlusskurs am 9. September. Sie dürfte bei der Fluglinie aber für die nötige operative und strategische Flexibilität sorgen, um die Gunst der Stunde zu nutzen, wenn die Nachfrage im Luftverkehr nach dem Corona-Einbruch wieder anziehen sollte.

