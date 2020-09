Mit Snowflake plant ein weiteres hoffnungsvolles US-Unternehmen aus der Technologie-Branche den Börsengang. Wie am Dienstag bekannt wurde, möchte kein Geringerer als der Altmeister Warren Buffett in Snowflake einen hohen Millionenbetrag investieren.Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Buffett, wird sich mit rund 550 Millionen Dollar an Snowflake beteiligen, wie aus einer Pflichtmitteilung an die SEC hervorgeht.Berkshire wird beim Börsengang von Snowflake rund 3,1 Millionen Aktien im Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...