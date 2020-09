DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.385,50 -0,35% +4,70% Euro-Stoxx-50 3.314,23 -0,32% -11,51% Stoxx-50 2.982,72 -0,48% -12,35% DAX 13.233,60 -0,03% -0,12% FTSE 5.959,56 -0,89% -20,28% CAC 5.021,95 -0,42% -15,99% Nikkei-225 23.235,47 +0,88% -1,78% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,46 -0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,35 38,05 -1,8% -0,70 -34,8% Brent/ICE 40,31 40,79 -1,2% -0,48 -34,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,65 1.946,70 +0,2% +2,96 +28,5% Silber (Spot) 27,07 27,05 +0,1% +0,02 +51,7% Platin (Spot) 922,33 923,25 -0,1% -0,93 -4,4% Kupfer-Future 2,97 3,04 -2,2% -0,07 +5,3%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Auslöser sind die wöchentlichen US-Öllagerdaten des privaten Branchenverbandes API, der unerwartet einen Anstieg in der vergangenen Woche berichtete. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen Daten mitgeteilt, für die beim Rohöl ein leichter Rückgang erwartet wird. Der Goldpreis legt dagegen leicht zu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die kurze Erholungsphase an der Wall Street dürfte am Donnerstag schon wieder vorbei sein. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem kleinen Minus. Auch für den Technologie-Sektor, der am Vortag die kräftige Erholungsbewegung angeführt hatte, deutet sich ein etwas schwächerer Handelsstart an. Doch trotz des jüngsten Rücksetzers liegt der Nasdaq-Composite seit Jahresbeginn weiter rund 20 Prozent im Plus. "Die Volatilität dürfte sich insgesamt fortsetzen vor dem Hintergrund der ausbleibenden Fortschritte bei der Einigung auf ein neues Stimuluspaket in den USA und der weiter steigenden Infektionszahlen", sagt Investment-Stratege Wei Li von Blackrock. Dazu kommt die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Für Impulse könnten die vorbörslich anstehenden wöchentlichen Erstanträge und die Ergebnisse der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen. Erwartet wird, dass der geldpolitische Kurs bestätigt und zugleich Bereitschaft betont wird, falls nötig die Geldpolitik weiter zu lockern. Spekuliert wird allerdings darüber, ob EZB-Präsidentin Lagarde versuchen könnte, den Euro nach unten zu reden nach einer ähnlichen Aktion jüngst von EZB-Chefvolkswirt Lane.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 850.000 zuvor: 881.000 14:30 Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte legen im Vorfeld der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstagmittag leicht zu. Die Erwartungen sind niedrig, es wird mit einer Bestätigung der Geldpolitik gerechnet. Im Fokus steht der Euro, der jüngst gegen den Dollar deutlich zugelegt hat. Sollte es den Notenbankern gelingen, die Aufwärtsbewegung zu stoppen oder sogar schwach zu reden, dürfte dies einen positiven Impuls für die Börsen liefern. Dagegen dürften Aussagen zur Inflationsentwicklung für Bewegung bei den Anleihen sorgen. BP verlieren 1,4 Prozent. Der Energiekonzern steigt in die Windkraft ein. BP tut sich dazu nach eigenen Angaben mit Equinor zusammen, um Offshore-Windpark-Projekte in den USA zu entwickeln. Zudem wird BP für 1,1 Milliarden US-Dollar die Hälfte an den Offshore-Windparks Empire Wind und Beacon Wind von Equinor erwerben. Für die Aktie von Akzo Nobel geht es nach Zahlen um 3,2 Prozent nach oben. Um 1,0 Prozent fallen dagegen Covestro. Hier haben die Analysten der UBS eine "Sell"-Empfehlung ausgesprochen. Bei Lufthansa-Konkurrent IAG geht es um 2,2 Prozent nach unten. Die Mutter von British Airways und Iberia hat die Konditionen für ihre Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Die Ausgabe von fast 3 Milliarden neuen Aktien wirkt sich laut Davy Research stark verwässernd aus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1838 +0,30% 1,1828 1,1812 +5,6% EUR/JPY 125,58 +0,18% 125,53 125,46 +3,0% EUR/CHF 1,0758 -0,14% 1,0770 1,0786 -0,9% EUR/GBP 0,9092 +0,13% 0,9081 0,9086 +7,4% USD/JPY 106,08 -0,11% 106,14 106,22 -2,5% GBP/USD 1,3020 +0,17% 1,3026 1,2998 -1,8% USD/CNH (Offshore) 6,8393 +0,08% 6,8378 6,8354 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.268,01 +0,27% 10.378,76 10.261,26 +42,4%

Der Devisenmarkt blickt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB. Laut den Analysten der ING wird die Stärke des Euro eines der Hauptthemen bei den Beratungen des EZB-Rats sein. Es dürfte aber schwierig werden, bei der nachfolgenden Pressekonferenz den Euro schwach zu reden, so dass dessen Kurs zulegen dürfte. "Wir erwarten nicht, dass Präsidentin Lagarde versuchen wird, den Euro mit Macht schwach zu reden", heißt es mit Hinweis auf Berichte, wonach die EZB Zuversicht zeigen werde mit Blick auf die Erholung in der Eurozone. Lagarde werde möglicherweise erwähnen, dass die EZB die Wechselkurse genau beobachte, so die Analysten, die dennoch damit rechnen, dass der Euro auf oder nahe 1,1850 Dollar steigen wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Von der kräftigen Erholung an der Wall Street nach den ausgeprägten Gewinnmitnahmen der drei Vortage, haben die Börsen in Ostasien am Donnerstag nur zum Teil profitiert. Anfänglich größere Aufschläge bei den Kursen bröckelten im Verlauf vielfach wieder ab, nachdem die Aktienkurse zuvor in Asien aber auch nicht so stark zurückgefallen waren wie in den USA. Am Ende war die Tagestendenz somit uneinheitlich. Am meisten legten Tokio und Seoul zu. Etwas Rückenwind für die Kurse in Japan kam von den Maschinenbauaufträgen im Juli, die im Monatsvergleich stärker zugelegt haben als prognostiziert, im Jahresvergleich aber immer noch ein kräftiges Minus aufweisen. In Seoul halfen auch Regierungspläne, weitere Gelder für Stimulierungsmaßnahmen der Wirtschaft bereitzustellen. Die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong büßten dagegen ihre Anfangsgewinne komplett ein und schlossen nach einem schwachen Schlussgeschäft leichter. Einen Absturz erlebte der Aktienmarkt im indonesischen Jakarta. Dort wurde der Handel zeitweise sogar unterbrochen nach einem Absturz des Index um 5 Prozent. Auslöser waren unerwartet wieder eingeführte Abriegelungen wegen wieder steigender Corona-Infektionen. Zu den Favoriten in der Region gehörten Aktien aus technologienahen Branchen. Zum einen waren sie von den jüngsten Gewinnmitnahmen am stärksten betroffen, zum anderen setzen die Akteure angesichts der Erfahrungen in der Corona-Pandemie auf eine beschleunigte technologische Vernetzung.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Marktteilnehmer in Europa warten mit Spannung auf die EZB-Aussagen nach ihrer Sitzung. Vermutet wird, dass der starke Euro zumindest verbal angegangen wird. Einige Marktbeobachter rechnen sogar mit einer Senkung der Inflationsprognosen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FMC begibt Anleihe im Volumen von 1 Milliarde Dollar

Der Dialysekonzern FMC zapft den Anleihemarkt an. Fresenius Medical Care begibt nach eigenen Angaben eine Anleihe im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. Die im Februar 2031 fällige Anleihe ist mit einem Kupon von 2,375 Prozent versehen.

Knorr-Bremse erhält deutlich weniger Aufträge - Ausblick optimistischer

Belastet von deutlich schlechteren Geschäften mit der Nutzfahrzeugbranche hat Knorr-Bremse im zweiten Quartal wie erwartet einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Auftragseingang sackte zudem spürbar ab, wie der Zulieferer für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Für das Gesamtjahr ist der Münchener MDAX-Konzern etwas optimistischer.

Centogene weitet Covid-19-Testkapazität am Flughafen Frankfurt aus

Centogene weitet am Frankfurter Flughafen die Covid-19-Testkapazitäten aus. Wie das niederländische Diagnose-Unternehmen mit deutscher Tochter mitteilte, hat Centogene einen erweiterten Bereich zur Probeentnahme in unmittelbarer Nähe des Hauptterminals eröffnet, direkt neben dem bereits existierenden Walk-In-Covid-19-Testzentrum.

Akzo Nobel sieht Umsatz im 3Q knapp auf Vorjahresniveau

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 06:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.