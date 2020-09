SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon steht offenbar in Gesprächen über eine Akquisition von Anteilen des Einzelhandelsgeschäftes Reliance Retail in Indien. Mukesh Ambanis, indischer Milliardär und Besitzer der Reliance Industries Ltd., bietet Amazon.com Inc. den Kauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...