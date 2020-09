DJ MAKRO TALK/Berenberg: Nach Covid kehrt die Inflation zurück

Berenberg erwartet, dass nach dem Aufholen der covidbedingten Verlusten in der Wirtschaft und an den Arbeitsmärkten die Inflation in die Industrieländer zurückkehren wird. "Etwas Deglobalisierung im Güterhandel, ein erhöhter fiskalischer Aktionismus, eine stärkere Rolle des Staats in vielen Wirtschaftsbereichen, sowie eine eher strategische und damit weniger an Effizienz orientierte Industriepolitik legen nahe, dass die unterliegende Inflation etwas höher als vor der Pandemie sein wird", schreibt Chefvolkswirt Holger Schmieding in einem Kommentar.

Hinzu kämen die Alterung der Gesellschaften und der strukturelle Wechsel hin zu mehr arbeitsintensiven Dienstleistungen in Gesundheitswesen, Pflege und Unterhaltung. "Der seit 40 Jahren anhaltende Trend sinkender Inflationsraten geht zuende", schreibt Schmieding. Für die nächsten sechs bis zwölf Monate rechnet er zunächst allerdings mit einer weiter sinkenden Inflation.

