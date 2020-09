DJ DIW: Bis 2030 fehlen rund 1,2 Mio Wohnungen in europäischen Metropolen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In neun europäischen Metropolen muss in den nächsten zehn Jahren kräftig gebaut werden, um der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Nach Berechnungen von DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), fehlen bis zum Jahr 2030 rund 1,2 Millionen Wohnungen in diesen neun Städten.

Am größten sei absolut gesehen die Lücke in London mit rund 355.000 Wohnungen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Warschau mit rund 142.000 Wohnungen und Paris mit rund 129.000 Wohnungen. In Berlin gebe es eine Angebotslücke von 119.000 Wohnungen.

DIW Econ untersuchte im Auftrag des Bauträgers Wiener Komfortwohnungen, wie viele Wohnungen in den Städten Amsterdam, Berlin, Budapest, Kopenhagen, London, Paris, Warschau, Wien und Zürich in den kommenden zehn Jahren gebaut werden müssten, um die Nachfrage zu decken. Dabei wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt.

"Der Mega-Trend der Urbanisierung ist ein paneuropäisches Phänomen, dem sich alle Metropolen stellen müssen", sagt Alexander Finster, Geschäftsführer der Wiener Komfortwohnungen. "Es braucht große, gemeinsame Pläne von Politik, Gesellschaft und Investoren, um dem Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden.

Bedarf wegen anhaltendem Bevölkerungswachstum

Studienautor Konstantin Kholodilin vom DIW führt die Angebotslücken bis 2030 vor allem auf das anhaltende Bevölkerungswachstum in den meisten Hauptstädten zurück. Deren Arbeitsmarktchancen, Bildungsmöglichkeiten, Infrastruktur und Lebensqualität zögen insbesondere ausländische Bürger an.

"Diese Entwicklung haben Politik und Städteplaner in der Vergangenheit häufig unterschätzt", so Kholodilin. Ein Beispiel dafür sei Berlin. "Nach einer intensiven Bautätigkeit bis Mitte der 90er Jahre passierte erst einmal nicht viel, weil man davon ausging, dass die Bevölkerung eher schrumpft als wächst."

Die Auswirkung der Corona-Pandemie sei jedoch noch nicht berücksichtigt, allerdings geht er davon aus, dass die Effekte insgesamt eher gering sein werden. Nicht jeder könne auf Heimarbeit umsteigen und aus den Metropolen aufs Land ziehen.

Die coronabedingte geringere Zuwanderung dürfte die Nachfrage nach Wohnraum jedoch vorübergehend dämpfen. Allein in Deutschland hat sich die Zuwanderung in der ersten Jahreshälfte im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019 halbiert. Allerdings erwartet Kholodilin, dass dies in den folgenden Jahren überkompensiert werden könnte, da Deutschlands Wirtschaft vergleichsweise gut durch die Krise kommen könnte und dies Arbeitskräfte anlocken würde.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Wohnungskapazitäten in den Kernstädten aktuell am Limit sind, wobei der Trend wegen der steigenden Anzahl an Single-Haushalten zu kleineren Wohnungen gehe. Studienautor Kholodilin erwartet, dass stattdessen künftig verstärkt suburbane Zentren mit guter Infrastruktur und Anbindung an die Metropolen entstehen müssen - und werden. "Die monozentrale Stadt ist eine Stadt der Vergangenheit", so Kholodilin.

