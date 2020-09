Warren Buffett ist bei Tech-Titeln grundsätzlich eher zurückhaltend. Jetzt schlägt der Finanzguru aber zu und investiert kräftig in die vor einem Börsengang stehende Cloud-Firma Snowflake. Ende August hatte das US-amerikanische Softwareunternehmen Snowflake bei der Börsenaufsicht SEC seinen Börsengang beantragt. Unter dem Kürzel Snow will der Cloud-Spezialist an der Wall Street glänzen. Snowflake soll rund 28 Millionen Anteilsscheine ausgeben wollen, unter dem Strich sollen rund 2,4 Milliarden US-Dollar erlöst werden. Für noch mehr Interesse bei potenziellen Anlegern dürfte jetzt ...

