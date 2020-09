Baden-Baden (ots) - Barbara Auer, Fritz Karl und Cosima Henman in einer verhängnisvollen DreiecksgeschichteIn der Regie von Isabel Kleefeld haben in der Eifel und Köln die Dreharbeiten zum Fernsehfilm "SugarloveDotCom" (AT) begonnen, zu dem Silke Zertz das Drehbuch schrieb. Barbara Auer, Fritz Karl und Cosima Henman spielen die Hauptrollen in dem Thriller, in dem das wohleingerichtete Lebensgebäude eines Paares aus den Fugen gerät, als es die Gefühle einer jungen Frau unterschätzt. In weiteren Rollen werden Marie Förster, Caroline Schreiber, Denis Schmidt und Johanna Gastdorf zu sehen sein. "SugarloveDotCom" (AT) wird von der Hager Moss Film im Auftrag des SWR produziert.Ein besonderes ArrangementDie Ehe zwischen dem Soziologieprofessor Patrick und der Psychotherapeutin Julia ist eine gelungene, stabile Verbindung, um die das Paar von vielen beneidet wird. Eine Gemeinschaft, in der sie Geborgenheit und Inspiration finden, nur eines nicht mehr: Sexualität. Aufgeklärt und offen beschließen die beiden, das "Problem" outzusourcen.In einem Internetportal findet Patrick die junge Claire: natürlich, klug, attraktiv - also begehrenswert. Claire ist eine Frau, die genau weiß, was sie tut, die die Opferrolle für sich ablehnt und ihr erotisches Kapital klug einsetzt, um materiell versorgt zu sein. Patrick und Julia haben Bedingungen für sich vereinbart: Die Affäre soll die Ehe nicht gefährden, ihren Alltag, ihre Familie, ihre beruflichen Sphären nicht berühren, sondern allein auf Sex beschränkt bleiben.Patrick kann seine Emotionen nicht wie gedacht kontrollieren. Als Claire von ihm erfährt, dass Julia nicht nur in die Beziehung eingeweiht ist, sondern sie für die beiden nur Mittel zum Zweck ist, beginnt sie, die gesteckten Grenzen zu überschreiten, dringt immer tiefer in den Alltag - nicht nur von Patrick, sondern auch von Julia - ein und bringt damit das gesamte Leben der beiden ins Wanken.Das TeamProduzentin von "SugarloveDotCom" (AT) ist Kirsten Hager, Producerin Diana Hellweg. Kamera: Martin Langer, Schnitt: Renata Salazar Ivancan, Szenenbild: Martina Brünner, Kostümbild: Elena Wegner, Musik: Annette Focks. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Gedreht wid "SugarloveDotCom" bis Anfang Oktober, der Ausstrahlungstermin im Ersten und der ARD Mediathek steht noch nicht fest.Weitere Informationen unter: http://swr.li/sugarlovedotcomDrehstartfoto unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4703206