Weltweit wurden im Jahr 2017 ungefähr 6,1 Millionen Tonnen Tee geerntet wobei China mit 40% und Indien mit 22% die größten Erzeuger sind, gefolgt von Kenia mit 7%, Sri Lanka mit 6% sowie die Türkei und Vietnam mit je 4%. Pakistan, Russland und die USA sind hingegen die drei größten Teeimporteure. Teehäuser in aller Welt verarbeiten und vertreiben in der Regel nicht nur klassische Grün- und Schwarztees, sondern darüber hinaus auch sogenannte Früchtetees, also getrocknete Obst,- Gemüse- und Kräuterderivate, die ähnlich wie klassischer Tee zubereitet werden.

Angesichts dessen, dass Tee in vielen Ländern gewonnen wird und darüber hinaus in vielen anderen Ländern der Erde gemischt und getrunken wird, kommt der industriellen Misch- und Aufbereitungstechnik ein hoher Stellenwert zu. Der Mischprozess ist in vielerlei Hinsicht wichtig. Zunächst werden Ernte-Chargen verschiedenster Gärten, Regionen und Erntezeiten zusammengestellt, um einen angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen. Der Chargierung schließt sich der Vorgang des Homogenisierens an, wobei oftmals Großchargen zu mischen sind. Der Mischvorgang selbst kann sehr anspruchsvoll sein, denn die Form und Struktur der Teeblätter oder Trockenfrüchte-Derivate sollen sich nicht verändern. Feinanteil und Staub sind unerwünscht.

Diese Mischaufgabe wird oftmals in sogenannten Freifallmischsystemen durchgeführt. Hier können verschiedenste Teesorten vermischt werden und auch Aromen in pulvriger Form zugegeben werden. Das Hinzumischen von Flüssigaromen ist nur bedingt möglich.

Analysiert man die Aufgabenstellungen eines Mischers in der Teeaufbereitungsfabrik, dann lauten wichtige Kriterien wie folgt:

hohe Mischgüte

minimaler Energieeintrag (Erhalt der Partikelstruktur und -größe)

kurze Mischzeiten

universelle Verwendbarkeit für verschiedene Schnitte (faserig oder feindispers, ...

