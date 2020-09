Noch gut zwei Wochen sind es, bis das Industriekonglomerat Siemens ein neues Gesicht erhält. Am 25. September werden die Aktien der Tochter Siemens Energy an die Altaktionäre verteilt, ab Montag dem 28. September ist das Spin-off dann eigenständig an der Börse handelbar. Die Bewertung könnte dabei höher ausfallen als gedacht.Siemens Energy steuert bislang mehr als ein Drittel des Umsatzes von Siemens bei. Da aber vor allem das Geschäft mit den großen Gasturbinen seit Jahren in der Krise steckt, ...

