Das hat für Aufsehen gesorgt: Um fast 67% schoss die Aktie von Bullfrog Gold (WKN A1W7RV / CSE:BFG) nach oben, nachdem das Unternehmen mitteilte, man habe sich die Rechte an 1.500 Acres Land (3.707 ha) gesichert, das an die Bullfrog-Goldlagerstätte grenzt - und zwar von Barrick Gold (WKN 870450). Gleichzeitig gab man eine Finanzierung in Höhe von 22 Mio. CAD mit Augusta Investments bekannt. Damit werden Barrick und Augusta ...

