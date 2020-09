DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologie-Erholung geht weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Während der Future auf den S&P-500 sich aktuell mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent zeigt, klettert der Nasdaq-Future um 0,4 Prozent. Damit dürfte sich die Erholung vom Vortag im Technologie-Sektor mit vermindertem Tempo fortsetzen. Trotz des jüngsten Rücksetzers liegt der Nasdaq-Composite seit Jahresbeginn weiter rund 20 Prozent im Plus.

Vor allem die Volatilität bei großen Technologiewerten wie Apple, Amazon und Microsoft habe in den vergangenen Tagen den Handel dominiert, heißt es. "Die Volatilität dürfte sich insgesamt fortsetzen vor dem Hintergrund der ausbleibenden Fortschritte bei der Einigung auf ein neues Stimuluspaket in den USA und der weiter steigenden Infektionszahlen", sagt Investment-Stratege Wei Li von Blackrock. Dazu kommt die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

EZB wie erwartet - Lagarde-Pressekonferenz im Fokus

Keinen Impuls liefert bislang die Europäische Zentralbank (EZB). Diese hat wie erwartet ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Nach Mitteilung der EZB bleiben sowohl die Leitzinsen als auch die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance konstant. Mit Spannung wird nun auf die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde um 14.30 Uhr MESZ gewartet. Spekuliert wird darüber, ob Lagarde versuchen könnte, den Euro nach unten zu reden nach einer ähnlichen Aktion jüngst von EZB-Chefvolkswirt Lane.

Der Euro zeigt sich nach den Aussagen der EZB wenig verändert bei 1,1838 Dollar. Kurzzeitig war er auf ein Tageshoch bei 1,1855 Dollar geklettert. Laut den Analysten der ING dürfte es schwierig werden, den Euro schwach zu reden, so dass dessen Kurs zulegen dürfte.

Ölpreise fallen zurück

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Auslöser sind die wöchentlichen US-Öllagerdaten des privaten Branchenverbandes API, der unerwartet einen Anstieg in der vergangenen Woche berichtete. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen Daten mitgeteilt, für die beim Rohöl ein leichter Rückgang erwartet wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,8 Prozent auf 37,35 Dollar, Brent gibt um 1,2 Prozent auf 40,31 Dollar nach.

Der Goldpreis legt mit dem etwas schwächeren Dollar leicht zu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.950 Dollar.

Wenig Bewegung bei den US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt kaum verändert bei 0,71 Prozent.

Tiffany-Aktie mit LVMH-Gegenklage im Blick

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Tiffany um 0,3 Prozent nach oben. LVMH will mit einer Gegenklage im US-Bundesstaat Delaware "wegen Krisenmissmanagements" auf die Klageankündigung von Tiffany reagieren. Der französische Luxusgüterkonzern bezeichnete das Vorgehen des US-Juweliers vom Mittwoch als "vollständig unbegründet". LVMH hatte am Vortag die vereinbarte 16,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Tiffany faktisch platzen lassen. Als Reaktion hatte Tiffany angekündigt, den Deal gerichtlich durchsetzen zu wollen.

Gamestop brechen um gut 9 Prozent ein. Der Unterhaltungssoftware-Einzelhändler machte im zweiten Quartal ein Minus von 111,3 (Vorjahr: minus 415,3) Millionen Dollar und verpasste mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartung des Marktes deutlich. Dies gilt auch für den Umsatz.

Nach der Schlussglocke wird Oracle über die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres berichten. Im Vorfeld steigt die Aktie um 0,7 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 1,6 0,13 -106,1 5 Jahre 0,28 0,9 0,27 -164,7 7 Jahre 0,48 0,2 0,48 -176,4 10 Jahre 0,71 0,2 0,70 -173,9 30 Jahre 1,47 0,9 1,46 -160,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1838 +0,30% 1,1828 1,1812 +5,6% EUR/JPY 125,58 +0,18% 125,53 125,46 +3,0% EUR/CHF 1,0758 -0,14% 1,0770 1,0786 -0,9% EUR/GBP 0,9092 +0,13% 0,9081 0,9086 +7,4% USD/JPY 106,08 -0,11% 106,14 106,22 -2,5% GBP/USD 1,3020 +0,17% 1,3026 1,2998 -1,8% USD/CNH (Offshore) 6,8393 +0,08% 6,8378 6,8354 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.268,01 +0,27% 10.378,76 10.261,26 +42,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,35 38,05 -1,8% -0,70 -34,8% Brent/ICE 40,31 40,79 -1,2% -0,48 -34,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,65 1.946,70 +0,2% +2,96 +28,5% Silber (Spot) 27,07 27,05 +0,1% +0,02 +51,7% Platin (Spot) 922,33 923,25 -0,1% -0,93 -4,4% Kupfer-Future 2,97 3,04 -2,2% -0,07 +5,3% ===

