Huawei hat im Zuge seiner Entwicklerkonferenz nicht nur Neuheiten rund um sein Ökosystem angekündigt, sondern auch allerlei Hardware: Als Antwort auf Apples Airpods Pro hat der Konzern die Freebuds Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung lanciert. Nach den Freebuds 3 und den günstigeren Freebuds 3i kündigt Huawei mit den sechs Gramm leichten Freebuds Pro nun eine Art Nachfolger der 3er an. Die neue Generation besitzt wie die 3i eine passive als auch aktive Geräuschunterdrückung und will in der True-Wireless-Oberliga mitspielen. Freebuds Pro: Aktive Geräuschunterdrückung mit bis zu 40 Dezibel Huawei Freebuds Pro im Ladecase. (Foto: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...