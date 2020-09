Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die VERIANOS SE, das börsengelistete Immobilienunternehmen mit Fokus auf Value Investments im Europäischen Small- and Mid-Cap Immobiliensegment, gibt den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit der SiNN GmbH bekannt, so die VERIANOS SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...