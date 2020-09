Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie weit ist die globale Wirtschaft bereits auf Kurs, die Folgen der Corona-Krise hinter sich zu lassen und wo liegen Unterschiede zwischen den Ländern? Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Entwicklung der Wirtschaft in Europa, Asien und den USA. Wie viel Erholung schon an den Aktienmärkten eingepreist ist und wie die Rolle der Notenbanken in Zukunft aussehen könnte, erklärt der Ökonom im vollständigen Interview.