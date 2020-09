DJ Citigroup CEO tritt im Februar ab - Jane Fraser neue Chefin

Von Tomi Kilgore und Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Citigroup bekommt im Februar eine neue Chefin. Die Bank teilte mit, CEO Michael Corbat werde im Februar nach etwa acht Jahren an der Spitze in den Ruhestand gehen. Nachfolgerin soll Jane Fraser werden, die seit 2019 das weltweite Privatkundengeschäft leitet. Corbat war seit 37 Jahren bei der Citigroup.

"Das Board weiß Mikes viele Beiträge zur Citi sehr zu schätzen, und er wird das Unternehmen in einer viel stärkeren Position verlassen, als er es vorgefunden hat", sagte Chairman John Dugan.

Mit Fraser rückt zum ersten Mal eine Frau an die Spitze einer großen US-Bank.

Fraser arbeitet seit 16 Jahren für die Citibank, zuvor leitete sie unter anderem das US-Privatkundengeschäft und die Privatbank. Zwischen 2007 und 2009 war sie auch verantwortlich für die Division Strategy und Fusionen und Übernahmen.

Die Aktien notierten nach der Ankündigung vorbörslich 0,4 Prozent im Minus.

