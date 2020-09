München (ots) -Borussia Dortmund gastiert in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals2020/21 beim MSV Duisburg. Das Erste überträgt das Spiel desDrittligisten gegen den Deutschen Vizemeister am kommenden Montag,14. September 2020, live.Bereits um 19:45 Uhr startet der Pokalabend im Ersten mit einer"Sportschau vor acht", live moderiert von Jessy Wellmer aus Duisburg.Ab 20:15 Uhr präsentiert sie dann die Pokalbegegnung der Duisburger"Zebras" gegen die Mannschaft von Lucien Favre aus Dortmund, an ihrerSeite ARD-Experte Thomas Broich. Kommentator der Partie ist TomBartels.Die übrigen DFB-Pokal-Partien des Tages, unter anderem Dynamo Dresden- Hamburger SV, werden vor und nach dem Livespiel ausführlichzusammengefasst.Im Anschluss an die DFB-Pokal-Sendung im Ersten empfängt AlexanderBommes im "Sportschau Club" einen spannenden Gesprächsgast: MarcoBode, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, Fußball-Europameister von1996 und aktuell Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen,kommt nach Herten, um sich den Fragen des Moderators zu stellen.Bereits am Wochenende gibt es neben den Live-Übertragungen von derTour de France und vom ISTAF in Berlin ein umfangreichesDFB-Pokal-Programm im Ersten: Die "Sportschau" am Samstag, 12.September 2020, berichtet zwischen 18:00 und 20:00 Uhr von neunPartien des Tages, unter anderem über die Begegnungen 1. FC Nürnberggegen RB Leipzig und 1860 München gegen Eintracht Frankfurt.Am Sonntag, 13. September 2020, dreht sich das DFB-Pokal-Karussellmunter weiter. Die "Sportschau" von 18:30 bis 20:00 Uhr hat erneutneun aktuelle Pokalspiele des Tages auf dem Programm. Unter anderemmüssen sich hier die Bundesligisten FC Schalke 04, VfB Stuttgart undBayer 04 Leverkusen gegen vermeintliche Underdogs beweisen, außerdemtritt der Chemnitzer FC gegen die TSG Hoffenheim an.Die Sendetermine im Ersten:Samstag, 12. September 202014:30-18:00 UhrSportschauTour de France14. EtappeClermont-Ferrand - LyonÜbertragung aus Lyon18:00-20:00 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeZusammenfassung von den Spielen:1.FC Nürnberg - RB Leipzig1860 München - Eintracht FrankfurtSV Todesfelde - VfL OsnabrückFC Oberneuland - Borussia MönchengladbachFV Engers - VfL BochumVSG Altglienicke - 1. FC KölnEintracht Celle - FC AugsburgUnion Fürstenwalde - VfL WolfsburgRSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther FürthSonntag, 13. September 202013:30-18:30 UhrSportschauTour de France15. EtappeLyon - Grand ColombierÜbertragung aus Grand Colombierca. 17:35 UhrInternationales Leichtathletik-Sportfest ISTAFu.a. 100 m Frauen, 100 m Männer, 1.500 m Frauen, 3.000 mHindernislauf Frauen, Speerwurf Männer, Stabhochsprung Männer,Weitsprung Frauen, Kugelstoßen MännerÜbertragung aus Berlin18:30-20:30 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeZusammenfassung von den Spielen:1.FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04FC Hansa Rostock - VfB StuttgartEintracht Norderstedt - Bayer 04 LeverkusenTSV Steinbach Haiger - SV SandhausenFC Rielasingen-Arlen - Holstein KielSC Wiedenbrück - SC Paderborn 07Chemnitzer FC - TSG HoffenheimSV Elversberg - FC St. PauliMontag, 14. September 202019:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Jessy Wellmer20:15-23:30 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeMSV Duisburg - Borussia DortmundReporter: Tom BartelsExperte: Thomas BroichModeration: Jessy Wellmerca. 22:45 UhrZusammenfassung von weiteren DFB-PokalspielenDynamo Dresden - Hamburger SVWürzburger Kickers - Hannover 96Rot-Weiss Essen - Arminia BielefeldCa. 23:30-00:00 UhrSportschau ClubModeration: Alexander BommesGast: Marco BodeWeitere Informationen unter www.sportschau.de Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel. 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4703352