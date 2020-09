BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet langfristig mit negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Staatseinnahmen. "Es bleibt eine Herausforderung, die nicht klein ist", sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Die Wachstumsdelle werde sich sehr lange im Steueraufkommen niederschlagen. Bereits im kommenden Jahr sei die Erfüllung der anliegenden Aufgaben nicht ohne erhebliche Kreditaufnahme möglich. "Das ist nicht schlimm, das ist einfach Keynesianismus", sagte Scholz aber. Damit ist die Vorstellung gemeint, dass der Staat in Krisenzeiten mehr Geld ausgeben sollte, um die Wirtschaft anzukurbeln./bw/tam/DP/jha