DJ Ost-Einkommen liegen noch immer 14 Prozent unter West-Niveau

BERLIN (Dow Jones)--Den Ostdeutschen stehen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung im Durchschnitt noch immer 14 Prozent weniger Einkommen zur Verfügung als den Westdeutschen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Berlin-Institutes für Bevölkerung und Entwicklung, das der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), in Berlin vorstellte. Nach wie vor fehlen in den neuen Bundesländern Großunternehmen oder DAX-Konzerne, die oftmals höhere Löhne zahlen. Nur 8 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit 250 und mehr Mitarbeitern, in Westdeutschland sind es 23 Prozent.

Grund für die Einkommensschere ist auch, dass das Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde 2018 in den östlichen Bundesländern noch immer bei 80 Prozent des westdeutschen Niveaus lag. Die niedrigere Produktivität erklärt sich laut Studie teils aus dem Mangel an großen Unternehmen mit strategischen Unternehmensfunktionen. Doch auch innerhalb der gleichen Betriebsgrößenklassen hängen ostdeutsche Unternehmen bis heute dem westdeutschen Niveau hinterher. Während westdeutsche Haushalte im Schnitt über 182.000 Euro in Bargeld, Wertpapieren oder Immobilien verfügen, sind es bei den ostdeutschen nur 88.000 Euro - auch, weil 30 Jahre kein langer Zeitraum zur Vermögensbildung sind. Die niedrigeren Einkommen lassen aber nicht zwangsläufig auf ein geringeres Wohlstandsniveau schließen: Berücksichtigt man die Kaufkraft und die günstigeren Mieten in Teilen Ostdeutschlands, liegen die real verfügbaren Einkommen bei 92,2 Prozent des westdeutschen Niveaus.

Das eigentliche Einkommensgefälle besteht zwischen besonders erfolgreichen Regionen und jenen, die in einem harten Strukturwandel stecken. So liegen die einkommensschwächsten Landkreise heute im Ruhrgebiet im Westen. Die Landkreise mit den höchsten verfügbaren Einkommen sind Starnberg mit 39.000 Euro pro Jahr, gefolgt vom Hochtaunuskreis im Umland der Finanzmetropole Frankfurt oder im baden-württembergischen Heilbronn. Vom Aufschwung Ost profitieren vor allem die größeren Städte wie Leipzig, Dresden, Jena oder Potsdam.

Die Auswirkungen der Corona-Krise konnten von dem Bericht nicht untersucht werden. Allerdings könne die kleinteilige Wirtschaftsstruktur im Osten auch ein Vorteil sein, weil weniger Industrieunternehmen ihre Produktion drosseln mussten. So habe der Westen bereits in der Finanzkrise 2018 einen stärkeren Wirtschaftseinbruch verkraften müssen. Die Bundesregierung könne daher "eine überwiegend positive Bilanz" ziehen, erklärte der Ost-Beauftragte Wanderwitz. Es gebe starkes Fundament der deutschen Einheit. "Die Trennlinie verläuft heute nicht mehr so sehr zwischen Ost und West, sondern zwischen strukturschwachen und strukturstarken Regionen, städtischen und ländlichen Gebieten." Die Bundesregierung hatte daher auch das gesamtdeutsche Fördersystem so umgestellt, dass strukturschwache Regionen in Ost und West gleichermaßen profitieren können.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.