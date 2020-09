Die Zentralbank Thailands will in Kürze den Handel von Gold in US-Dollar erlauben. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit.Der Handel von Gold in US-Dollar sei aber nicht verpflichtend, sagte ein Mitarbeiter der Notenbank am Donnerstag. Mit dieser Entscheidung will Thailand den Einfluss von Edelmetallen auf den chronisch starken thailändischen Bath verringern.Dieser hat sich zu einer relativen Fluchtwährung in Asien entwickelt, wie Chart 1 zeigt.Die geänderten Handelsregeln sollen dabei die Volatilität der Wechselkurse des Bath verringern. Die steigenden Goldpreise hatten zu einem steigenden Umtauschvolumen in Bath geführt und damit seine Aufwertung gestärkt.

