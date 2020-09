Zürich/Amsterdam/Frankfurt/Mailand (awp) - Der Börsenbetreiber SIX steigt laut einem Reuters-Bericht ins Rennen um die italienische Börse ein. SIX werde am Freitag ein unverbindliches Angebot für die Borsa Italiana einreichen, zitierte Reuters am Donnerstag eine mit der Situation vertraute Person.Komme die SIX zum Zug, ...

