Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 18. Oktober 2020, 1.05 UhrDie lange Nacht des Blauen SofasNach der Corona-bedingten Absage der Frankfurter Buchmesse 2020 alsPräsenzmesse, muss das TV-Publikum nicht auf herausragende undhochaktuelle Bücher verzichten.70 Autorinnen und Autoren von Rang sprechen auf dem "Blauen Sofa"über ihre aktuellen Bücher und die wichtigsten Themen der Zeit. Stattauf der Buchmesse in Frankfurt/Main, steht das legendäre "Blaue Sofa"in diesem Jahr in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin.