Straubing (ots) - Nun ist der Krisenplan angelaufen. Sperrbezirke sind eingerichtet. Doch sind nicht nur Landwirte, Politik und Behörden gefordert, sondern jeder einzelne Bürger. Die Bauern und die Zuchtbetriebe müssen ihrer Hausschweinebestände durch, so das Behörden-Deutsch, "die strikte Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen" schützen. Das heißt: strikte Hygiene und Desinfektion von allem, was in den Stall kommt. Die Verbraucher indes müssen darauf achten, nicht verzehrte Lebensmittel sachgemäß zu entsorgen. Denn wenn sie von infizierten Tieren stammen und von anderen Schweinen gefressen werden, kann das Virus verbreitet werden. Und zwar noch nach Monaten.



